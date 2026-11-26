Per Viery lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a gennaio

Brutte notizie per la Fiorentina sul fronte degli infortuni

È arrivato il comunicato ufficiale della Fiorentina sulle condizioni di Viery, costretto a lasciare il campo al 28' del primo tempo nella sfida contro il Monza:

ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.