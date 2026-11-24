Fiducia incrinata "Vanoli si è tirato fuori, ha fatto capire che la squadra non è più con lui. È gravissimo"

Lorenzo De Santis critica la reazione della squadra e la gestione di Vanoli. E sul futuro a breve termine non esclude valutazioni sul tecnico

Il momento della Fiorentina continua a far discutere e il pesantissimo ko di Monza ha inevitabilmente riacceso interrogativi sulla tenuta del gruppo e sulla posizione di Paolo Vanoli. A intervenire è Lorenzo De Santis, intermediario di mercato ed esperto di calcio sudamericano, che ai microfoni di Lady Radio ha analizzato la crisi viola senza risparmiare osservazioni critiche né alla squadra né all'allenatore.

La reazione mancata

«La partita di Mastantuono non è stata buona, ma mi viene difficile salvare qualcuno ieri sera. Non erano partiti male i viola, ma quello che mi colpisce di più è il fatto che questa Fiorentina dopo un cazzotto prende anche il secondo dopo poco e non riesce a reagire. Dopo il rigore allo scadere mi aspettavo una Fiorentina rabbiosa nel secondo tempo, non si è visto niente di tutto questo invece. L'unica azione e occasione è stata quella di Oulai su errore di Thiam».

Le parole di Vanoli

«È stata una conferenza stampa strana. Ha scaricato tutte le responsabilità sulla squadra, se ne è come tirato fuori o comunque ha fatto capire che la squadra non è con lui, che è molto grave anche questo. Al momento non servono divisioni o colpevoli, spero il ritiro serva, ma oggi la Fiorentina deve pensare a partite dopo partita, non alla salvezza».

L'intermediario si sofferma anche sulle difficoltà dei giocatori più giovani, inevitabilmente maggiormente esposti quando i risultati non arrivano e la pressione aumenta: «Quando poi le cose vanno male sono i giovani a fare più fatica. È come se si fosse in un film horror che dura da un anno e mezzo».

E sul ritiro, De Santis invita a non considerarlo una soluzione miracolosa: «Questa scossa se non arriva dai giocatori deve arrivare in altro modo. Sui ritiri c'è sempre molta contraddizione. È un segnale. Quando le cose vanno male non è il ritiro che risolve, è il lavoro della settimana e il guardarsi negli occhi».

Il futuro di Vanoli

«Spero la partita contro l'Udinese non porti solo punti, ma anche la scintilla che serve. Le valutazioni è ovvio che ci stiano, se serve un segnale devi riflettere anche lì. Poi si apre il discorso su chi accetterebbe una situazione così. Speriamo rimangano solo ipotesi e che la Fiorentina si riprenda».

Un campanello d'allarme ulteriore per una Fiorentina che non può più permettersi di rimandare la propria reazione. A Udine servirà qualcosa di più di una prestazione dignitosa: servirà dimostrare che squadra e allenatore sono ancora sulla stessa strada.