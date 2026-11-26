Renzi ritrova Della Valle: "Quando c'era lui vincevamo". L'ex Presidente concorda: "Esultavamo insieme"

Incontro tra Renzi e Andrea Della Valle

In occasione della mostra organizzata a Milano per celebrare i 50 anni di Repubblica, si sono ritrovati due volti noti della storia recente della Fiorentina: Matteo Renzi e Andrea Della Valle.



L'ex sindaco di Firenze e l'ex presidente viola si sono incontrati davanti alle telecamere, dando vita a un simpatico siparietto legato ai ricordi calcistici e alle tante emozioni condivise sugli spalti del Franchi.



Appena arrivato, Della Valle ha chiesto: "Dov'è Renzi?". A quel punto l'ex presidente del Consiglio ha scherzato: "Quando c'era lui vincevamo". Immediata la replica di Della Valle: "Quando esultavamo insieme!".