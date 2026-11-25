Collovati umilia la Fiorentina: "L'Udinese non deve aver problemi a battere una squadra del genere"

L'ex difensore affonda la Fiorentina

Fulvio Collovati ha parlato al Messaggero Veneto in vista dello scontro diretto di domenica tra Udinese e Fiorentina:

“La stagione è ancora lunga e la classifica è cortissima. Certo, non puoi più perdere punti negli scontri diretti e quella di domenica con la Fiorentina è una partita da vincere. Ho visto i viola lunedì a Monza, non mi hanno fatto una bella impressione”.