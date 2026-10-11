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Il gol del 2-2 della Fiorentina era regolare? La moviola conferma: é sbagliato il fischio di Maresca

La Fiorentina recrimina dopo il 2-2 annullato a Fagioli nel secondo tempo contro il Genoa

A cura di Flavio Ognissanti
11 ottobre 2026 18:59
Il gol del 2-2 della Fiorentina era regolare? La moviola conferma: é sbagliato il fischio di Maresca -
Esclusiva
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C'è un episodio arbitrale che ha fatto arrabbiare la Fiorentina ieri nel post gara, vale a dire la situazione del possibile 2-2 di Fagioli con l'arbitro che ha fermato il gioco al momento del tiro del giocatore viola per far effettuare le sostituzioni. Quello che emerge il giorno dopo da ambienti arbitrali è che si è trattato di un errore, il fischio di Maresca non ci sarebbe dovuto essere e dunque le proteste viola sono giuste. Perchè il VAR non è intervenuto? Trattandosi di gol arrivato dopo il fischio dell'arbitro non è considerato un gol annullato e dunque quel fischio che ha anticipato il tiro di Fagioli ha tagliato fuori automaticamente anche la revisione da parte del VAR

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