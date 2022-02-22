Verso Sassuolo, Italiano ritrova Terracciano. Venuti dà riposo a Odriozola, torna titolare anche Amrabat?

Il tecnico viola Italiano potrebbe fare un po' di turn over a Sassuolo in vista della gara dell'anno contro la Juventus

Nelle pagine de La Nazione in edicola oggi si parla già dell'avvicinamento a Sassuolo-Fiorentina in programma per questo sabato. Novità in vista in difesa: Milenkovic sarà squalificato e quindi troveranno spazio una lanciato Igor e Quarta, a destra Venuti potrebbe rilevare Odriozola. Possibili movimenti pure a centrocampo, dove Amrabat si candida a un posto dal 1’ grazie alle ultime prestazioni. Buone possibilità di tornare titolare per Terracciano dopo la tonsillite. Verrà confermato Dragowski vista la partita con l'Atalanta o rientrerà il buon Pietro?

IL PARERE DI BUCCHIONI SU ITALIANO E GLI ALTRI TECNICI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-mourinho-e-allegri-hanno-fatto-la-storia-ma-adesso-il-calcio-e-cambiato-loro-no/166564/