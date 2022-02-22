Bucchioni: ''Mourinho e Allegri hanno fatto la storia, ma adesso il calcio è cambiato, loro no''

Enzo Bucchioni dice la sua su Allegri e Morinho ed elogia apertamente il lavoro di Vincenzo Italiano con la Fiorentina.

Ospite del consueto appuntamento del Penta Sport, Enzo Bucchioni ha analizzato senza peli sulla lingua l'attuale rendimento dei principali allenatori italiani. Queste le sue parole: ''Il calcio è cambiato radicalmente, e qualcuno fa finta di non accorgersene.

Allenatori come Allegri e Mourinho hanno fatto la storia del calcio, e su questo credo che nessuno possa mettere bocca, ma il calcio cambia, si evolve e loro non si sono evoluti, purtroppo quel tipo di calcio non funziona più. Ad esempio, ho trovato incomprensibile la scelta della Roma con Mourinho, ha inseguito (come del resto fanno ancora in tanti) il fascino del nome, ed ha ingaggiato un allenatore che ormai da quattro, cinque anni becca esoneri da tutte le parti. Fossi stato in loro, avrei pensato ad uno come Italiano, che ha dimostrato di aver recepito tutti i cambiamenti avvenuti nel calcio di oggi. Ma per nostra fortuna non lo hanno fatto (ride n.d.r).

Vorrei precisare, giusto per dimostrarvi quanto nel calcio di oggi conti l'allenatore, che diversi dei giocatori valorizzati da Italiano nello Spezia, oggi non hanno lo stesso rendimento, anzi..''

BUCCHIONI: ''CHI PIANGEVA PER L'ADDIO DI VLAHOVIC CAPISCE POCO, CON ITALIANO RENDEVA ANCHE NZOLA''

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