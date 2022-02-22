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Bucchioni: "Chi piangeva per l'addio di Vlahovic non capiva niente. Italiano faceva segnare anche Nzola"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha elogiato il gioco di Italiano e criticato i tifosi che si lamentavano per la partenza di Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2022 13:23
Bucchioni: "Chi piangeva per l'addio di Vlahovic non capiva niente. Italiano faceva segnare anche Nzola" -
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Bucchioni: "Chi piangeva per l'addio di Vlahovic non capiva niente. Italiano faceva segnare anche Nzola"

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato il giornalista esperto di Fiorentina Enzo Bucchioni. Queste le sue parole: "Il grande merita di questa viola è di Italiano. Quella viola era una squadra depressa che si era salvata solo nelle ultime giornate ma i giocatori hanno creduto nel tecnico e attraverso il gioco la Fiorentina è ripartita. Ho visto persone che si volevano buttare in Arno dopo il trasferimento di Vlahovic, non avevano capito niente. Guardate Nzola: con Italiano, lo scorso anno, ha segnato 11 reti, ora è tornato ad essere l'attaccante che era. Il segreto è il gioco, per la Fiorentina è tutto".

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