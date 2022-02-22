Bucchioni: "Chi piangeva per l'addio di Vlahovic non capiva niente. Italiano faceva segnare anche Nzola"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha elogiato il gioco di Italiano e criticato i tifosi che si lamentavano per la partenza di Vlahovic

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato il giornalista esperto di Fiorentina Enzo Bucchioni. Queste le sue parole: "Il grande merita di questa viola è di Italiano. Quella viola era una squadra depressa che si era salvata solo nelle ultime giornate ma i giocatori hanno creduto nel tecnico e attraverso il gioco la Fiorentina è ripartita. Ho visto persone che si volevano buttare in Arno dopo il trasferimento di Vlahovic, non avevano capito niente. Guardate Nzola: con Italiano, lo scorso anno, ha segnato 11 reti, ora è tornato ad essere l'attaccante che era. Il segreto è il gioco, per la Fiorentina è tutto".

MAZZARRI NON SI DA ANCORA PACE PER LA FIORENTINA

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