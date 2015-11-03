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Notizie Maglie Fiorentina

Footy Headlines: "Salta l'accordo con Joma, sarà Mizuno a fare le nuove maglie della Fiorentina"

04 febbraio 2026 22:27

Batosta Napoli, deve togliere la faccia di Maradona dalle magliette. Figli si sono opposti

22 settembre 2022 01:37

Ecco le nuove maglie della Fiorentina: una grande V sulla bianca, rossa e gialla per i portieri

08 luglio 2022 09:22

50 tifosi della Fiorentina ieri sera hanno cambiato il nome della maglia da Vlahovic a Cabral

06 febbraio 2022 12:26

ACF: viola primo club al mondo ad usare la tecnologia blockchain per certificare le maglie

05 gennaio 2020 16:30

Svelate le nuove maglie da trasferta in occasione della finale del Calcio Storico fiorentino

24 giugno 2019 18:12

Ufficiale, contro il Chievo vedremo il "panta nero"

24 agosto 2018 19:11

Qs, novità doppio sponsor dietro la maglia. In caso di Europa League..

10 luglio 2018 09:46

Terza maglia: comunicata quella rossa alla Lega, ma verranno utilizzate tutte e quattro...

07 agosto 2017 14:06

La Fiorentina ha comunicato la combinazione delle maglie. La terza divisa sarà quella rossa

07 agosto 2017 12:50

LIVE maglie, Federico Chiesa rientra dalle vacanze per indossare la prima divisa

05 luglio 2017 10:29

Terremoto: all'asta le maglie del 90esimo oltre all'incasso

31 agosto 2016 15:29

Maglie, un sondaggio premia quella viola: è la seconda più bella del mondo

01 agosto 2016 14:27

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