Notizie Maglie Fiorentina

Footy Headlines: "Salta l'accordo con Joma, sarà Mizuno a fare le nuove maglie della Fiorentina"
04 febbraio 2026 22:27
Batosta Napoli, deve togliere la faccia di Maradona dalle magliette. Figli si sono opposti
22 settembre 2022 01:37
Ecco le nuove maglie della Fiorentina: una grande V sulla bianca, rossa e gialla per i portieri
08 luglio 2022 09:22
50 tifosi della Fiorentina ieri sera hanno cambiato il nome della maglia da Vlahovic a Cabral
06 febbraio 2022 12:26
ACF: viola primo club al mondo ad usare la tecnologia blockchain per certificare le maglie
05 gennaio 2020 16:30
Svelate le nuove maglie da trasferta in occasione della finale del Calcio Storico fiorentino
24 giugno 2019 18:12
Ufficiale, contro il Chievo vedremo il "panta nero"
24 agosto 2018 19:11
Qs, novità doppio sponsor dietro la maglia. In caso di Europa League..
10 luglio 2018 09:46
Terza maglia: comunicata quella rossa alla Lega, ma verranno utilizzate tutte e quattro...
07 agosto 2017 14:06
La Fiorentina ha comunicato la combinazione delle maglie. La terza divisa sarà quella rossa
07 agosto 2017 12:50
LIVE maglie, Federico Chiesa rientra dalle vacanze per indossare la prima divisa
05 luglio 2017 10:29
Terremoto: all'asta le maglie del 90esimo oltre all'incasso
31 agosto 2016 15:29
Maglie, un sondaggio premia quella viola: è la seconda più bella del mondo
01 agosto 2016 14:27
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