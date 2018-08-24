Ufficiale, contro il Chievo vedremo il "panta nero"

Dopo alcuni dubbi nei giorni scorsi arriva l'ufficialità. La Fiorentina scenderà in campo contro il Chievo con il tanto atteso "panta nero

Dopo alcuni dubbi nei giorni scorsi, RadioBruno da l'ufficialità del tanto atteso "panta nero" nella prima stagionale contro il Chievo. Il dubbio veniva dal fatto che la seconda divisa dei clivensi è blu scura e che quindi avrebbe contrastato fortemente il nero dei pantaloncini.

Il Chievo invece si presenterà al Franchi con la tenuta casalinga total yellow. Questi lasceranno dunque ai viola il kit integrale che tanto è andato a ruba durante l'estate.