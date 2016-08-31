Terremoto: all'asta le maglie del 90esimo oltre all'incasso

Da oggi all’asta le maglie dei giocatori della TOP 90 in aiuto alle famiglie colpite dal terremoto del 24 agosto. La Fiorentina, oltre all’incasso di 139.000 euro relativi all’incontro Fiorentina-Chie...

Da oggi all’asta le maglie dei giocatori della TOP 90 in aiuto alle famiglie colpite dal terremoto del 24 agosto. La Fiorentina, oltre all’incasso di 139.000 euro relativi all’incontro Fiorentina-Chievo di domenica 28 agosto, metterà all’asta tutte le maglie dei campioni viola presenti all’evento celebrativo dei 90 anni del Club. I fondi raccolti serviranno ad aiutare le persone colpite dalla disgrazia dei giorni scorsi, una ferita aperta per tutto il paese.

La prima tranche di maglie autografate, uniche perché riportanti il patch della ricorrenza, includerà quelle di Enrico Albertosi, Francesco Baiano, Mario Bertini, Daniel Ricardo Bertoni, Giuseppe Brizi, Domenico Caso, Alberto Cavasin, Luciano Chiarugi, Enrico Chiesa, Giancarlo De Sisti, Claudio Desolati, Alberto Di Chiara, e quelle di due TOP 11 scelti dai tifosi viola: Cesare Prandelli e Kurt Hamrin. Oltre a queste, sarà possibile aggiudicarsi una maglia personalizzata “Fiorentina 90” riportante le firme di tutti gli ospiti intervenuti alla serata.

L’asta è attiva a partire da oggi sulla piattaforma CharityStars.com: http://www.charitystars.com/product/maglia-fiorentina-edizione-speciale-90-anniversario-autografata-dalle-glorie?preview Sarà l’occasione per aggiudicarsi un pezzo della storia viola a favore di coloro che sono state coinvolti in questa terribile tragedia. La prima sessione si concluderà mercoledì 7 settembre. Nelle tre settimane successive, fino a mercoledì 28 settembre, verranno messe all’asta le maglie autografate da tutti gli altri campioni intervenuti al Franchi per l’occasione. Ad aste concluse, attraverso le istituzioni preposte, la Fiorentina individuerà un progetto a cui destinare i fondi raccolti, affinché il contributo possa concretamente supportare la ricostruzione delle aree colpite.