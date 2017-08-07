La Fiorentina ha comunicato la combinazione delle maglie. La terza divisa sarà quella rossa

Comunicate alle Lega Calcio le nuove maglie da gioco da indossare. La squadra viola avrà sempre la tinta unica e non colori diversi

Sono state annunciate alla Lega di Serie A le nuove maglie per la nuova stagione di serie A e con essa tutte le combinazioni, la Fiorentina avrà sempre una tinta unica (maglia viola, pantaloncino viola, calzettoni viola"). La seconda divisa ufficiale sarà quella bianca mentre per la terza la società ha scelto quella rossa.

Ecco lo schema preciso squadra per squadra: