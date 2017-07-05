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LIVE maglie, Federico Chiesa rientra dalle vacanze per indossare la prima divisa

C'è anche Federico Chiesa, a sorpresa, al Palagio di Parte Guelfa per la presentazione delle nuove maglie. Chiesa sfila al centro della sala con la prima divisa: è rientrato appositamente dalle vacanz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2017 10:29
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C'è anche Federico Chiesa, a sorpresa, al Palagio di Parte Guelfa per la presentazione delle nuove maglie. Chiesa sfila al centro della sala con la prima divisa: è rientrato appositamente dalle vacanze, dopo gli impegni con l'under 21, per esserci oggi.

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