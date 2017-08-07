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Terza maglia: comunicata quella rossa alla Lega, ma verranno utilizzate tutte e quattro...

Terza maglia Fiorentina: il club ha dovuto comunicare un colore ufficiale alla Lega Calcio, che è il rosso. In realtà, però, come già annunciato in occasione della presentazione ufficiale delle divise...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2017 14:06
Terza maglia: comunicata quella rossa alla Lega, ma verranno utilizzate tutte e quattro... - Le nuove maglie della Fiorentina per la stagione 2017/2018
Le nuove maglie della Fiorentina per la stagione 2017/2018
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Terza maglia Fiorentina: il club ha dovuto comunicare un colore ufficiale alla Lega Calcio, che è il rosso. In realtà, però, come già annunciato in occasione della presentazione ufficiale delle divise che si ispirano ai 4 quartieri di Firenze, verranno usati tutti e 4 i colori a rotazione.

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