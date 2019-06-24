Svelate le nuove maglie da trasferta in occasione della finale del Calcio Storico fiorentino
In occasione della finale del Calcio Storico fiorentino, alla presenza come Magnifico Messere del neo presidente Rocco Commisso sono state svelate le nuove maglie da trasferta della Fiorentina che ver...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 18:12
In occasione della finale del Calcio Storico fiorentino, alla presenza come Magnifico Messere del neo presidente Rocco Commisso sono state svelate le nuove maglie da trasferta della Fiorentina che verranno indossate la prossima stagione. Le quattro maglie sono come nei precedenti anni una per ogni quartiere storico pertanto una azzurra, una rossa, una verde ed una bianca. Ecco le foto della nuove maglie