4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Footy Headlines: “Salta l’accordo con Joma, sarà Mizuno a fare le nuove maglie della Fiorentina”

News

Footy Headlines: “Salta l’accordo con Joma, sarà Mizuno a fare le nuove maglie della Fiorentina”

Redazione

4 Febbraio · 22:27

Aggiornamento: 4 Febbraio 2026 · 22:29

TAG:

#FiorentinamaglieMizuno

Condividi:

di

Dopo le indiscrezioni che vedevano un accordo vicino tra la Fiorentina e Joma sarà Mizuno a realizzare le nuove maglie dei viola

Importante novità per quanto riguarda lo sponsor tecnico che si occuperà della realizzazione delle nuove maglie della Fiorentina.
Terminato l’accordo con Kappa dopo 6 anni di collaborazione, la Fiorentina sembrava aver definito tutto con Joma per la realizzazione delle nuove divise.
Ma come riportato da Footy Headlines, i viola avrebbero perfezionato l’accordo con Mizuno.

Possiamo confermare che la Fiorentina ha firmato un accordo con Mizuno per la stagione 2026-2027, chiudendo la collaborazione di 5 anni con Kappa. Le prime maglie Mizuno della Fiorentina saranno lanciate a luglio/agosto 2026.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio