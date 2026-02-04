Footy Headlines: “Salta l’accordo con Joma, sarà Mizuno a fare le nuove maglie della Fiorentina”

Importante novità per quanto riguarda lo sponsor tecnico che si occuperà della realizzazione delle nuove maglie della Fiorentina.
Terminato l’accordo con Kappa dopo 6 anni di collaborazione, la Fiorentina sembrava aver definito tutto con Joma per la realizzazione delle nuove divise.
Ma come riportato da Footy Headlines, i viola avrebbero perfezionato l’accordo con Mizuno.
“Possiamo confermare che la Fiorentina ha firmato un accordo con Mizuno per la stagione 2026-2027, chiudendo la collaborazione di 5 anni con Kappa. Le prime maglie Mizuno della Fiorentina saranno lanciate a luglio/agosto 2026.”