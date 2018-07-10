Qs, novità doppio sponsor dietro la maglia. In caso di Europa League..
Come riporta questa mattina il Qs, la Fiorentina sta pensando di applocare sulla maglia un nuovo doppio sponsor di abbigliamento
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 09:46
Come riporta questa mattina il quotidiano Qs, ci sarebbero importanti novità sul fronte sponsor. Il marchio dovrebbe essere quello di una marca di abbigliamento e probabilmente verrà inserito un doppio sponsor nella parte posteriore della maglia, sotto al numero.
In caso di Europa League invece, la scritta dietro alla maglia sarà come sempre "Save The Children"