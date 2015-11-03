Notizie Sponsor Fiorentina

Cambia la maglia della Fiorentina, ci sarà un nuovo sponsor sotto il numero, è l'Holding Lamioni
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13 agosto 2016 11:04
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16 giugno 2016 20:22
MAIN SPONSOR: SI TRATTA CON 3 GRANDI GRUPPI. OBIETTIVO 15 MILIONI...
02 giugno 2016 14:24
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