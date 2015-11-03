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Notizie Sponsor Fiorentina

Cambia la maglia della Fiorentina, ci sarà un nuovo sponsor sotto il numero, è l'Holding Lamioni

03 marzo 2023 13:37

Uno sguardo agli sponsor della Fiorentina

31 ottobre 2022 10:24

Sponsor Fiorentina, prolungato l'accordo con Sammontana fino al 2022/23

09 febbraio 2021 15:43

La Fiorentina annuncia e mostra lo sponsor inserito sulla manica della maglia

15 settembre 2020 17:53

La Nazione, in caso di assenza di sponsor esterni Commisso potrebbe seguire il modello Sassuolo

20 luglio 2019 14:13

NGM nuovo sponsor della Fiorentina, sarà sulla manica sinistra della maglia da gioco

18 ottobre 2018 12:17

Qs, novità doppio sponsor dietro la maglia. In caso di Europa League..

10 luglio 2018 09:46

Sarà alternanza Folletto con Vorwerk sulla maglia viola, alla Fiorentina 11 milioni. Dietro la maglia invece...

13 agosto 2016 11:04

Arriva lo sponsor dietro la maglia. Lo avrà anche la Fiorentina, non solo Folletto. In serie A...

10 luglio 2016 03:06

UN BRAND APPETIBILE…?! IL PENSIERO DI DARIO GHEBBE

17 giugno 2016 13:28

LA TECNOLOGIA SBARCA ALLA FIORENTINA, ECCO IL NUOVO SPONSOR SULLA MAGLIA

16 giugno 2016 20:22

MAIN SPONSOR: SI TRATTA CON 3 GRANDI GRUPPI. OBIETTIVO 15 MILIONI...

02 giugno 2016 14:24

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