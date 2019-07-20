La Nazione, in caso di assenza di sponsor esterni Commisso potrebbe seguire il modello Sassuolo

Secondo quanto riporta La Nazione, è possibile che lo sponsor Mediacom apparirà anche sulle maglie da gioco in Italia. Sarebbe quindi utilizzato il modello del Sassuolo di Squinzi il quale ha utilizza...

A cura di Redazione Labaroviola 20 luglio 2019 14:13

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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