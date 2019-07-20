La Nazione, in caso di assenza di sponsor esterni Commisso potrebbe seguire il modello Sassuolo
Secondo quanto riporta La Nazione, è possibile che lo sponsor Mediacom apparirà anche sulle maglie da gioco in Italia. Sarebbe quindi utilizzato il modello del Sassuolo di Squinzi il quale ha utilizza...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 14:13
Secondo quanto riporta La Nazione, è possibile che lo sponsor Mediacom apparirà anche sulle maglie da gioco in Italia. Sarebbe quindi utilizzato il modello del Sassuolo di Squinzi il quale ha utilizzato Mapei come sponsor della sua squadra; questo ha fruttato 23 milioni. Il nuovo proprietario della viola sta cercando finanziatori esterni ma se non dovesse trovare nessuno non si esclude la possibilità dell'utilizzo del modello sassolese.