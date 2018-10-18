NGM nuovo sponsor della Fiorentina, sarà sulla manica sinistra della maglia da gioco

Questo è quello che si legge sul sito ufficiale della Fiorentina:L’azienda NGM New Generation Mobile è il primo Official Sleeve Partner della Fiorentina. Nella stagione 18/19, a partire dalla prossima...

Questo è quello che si legge sul sito ufficiale della Fiorentina:

L’azienda NGM New Generation Mobile è il primo Official Sleeve Partner della Fiorentina. Nella stagione 18/19, a partire dalla prossima partita Fiorentina – Cagliari, il logo di NGM sarà presente sulle maglie da gioco dei viola, applicato sulla manica sinistra.

Sarà targato NGM anche il nuovo maxischermo ledwall che nel 2019 verrà istallato all’Artemio Franchi sostituendo il vecchio impianto. NGM infatti, dopo aver innovato nella telefonia con gli smartphone dual sim ed aver raggiunto un alto livello di professionalità ed innovazione nei settori del software e dell’elettronica, ha trasferito il proprio know-how nel campo della pubblicità e comunicazione digitale con particolare attenzione al mondo dello sport, il calcio in particolare. In pochi anni ha installato e installa molti evoluti sistemi a led di bordo campo, maxischermi led e schermi LCD controllati da software all’avanguardia che ne permettono la migliore performance unita alla facilità di gestione. Questo intelligente mix le ha permesso di diventare la società leader in Italia nel segmento del calcio professionistico italiano (Serie A e Serie B), anche se NGM è presente con i propri impianti anche nel basket (A1 maschile e femminile), nel volley (Superlega e A2 maschile) e prossimamente nell'hockey.

Il vicepresidente della Fiorentina, Gino Salica, ha commentato “NGM rappresenta un’eccellenza tecnologica nel mondo dello sport e dell’imprenditoria toscana. Un brand in continua crescita che con orgoglio porteremo sulla maglia proprio perché è espressione delle migliori qualità del nostro territorio e non è casuale che, per questa novità prevista dalla Lega per le divise da gioco, la Fiorentina abbia scelto un’azienda locale, a conferma di una tendenza che vede la nostra società impegnata ad individuare ed attivare partnership strategiche sul territorio. E grazie a NGM potremo dotare il Franchi di un nuovo e più funzionale maxischermo prima della fine del Campionato”.

“L’NGM è felice di diventare sponsor e partner della ACF Fiorentina. Con l’ingresso nella famiglia viola si compie un percorso che ci ha portato a diventare una realtà consolidata nel nostro settore. Tutti noi apprezziamo i valori dell’ACF Fiorentina, la tradizione sportiva, il forte legame con il nostro comune territorio. È per noi motivo di grande orgoglio poter fornire i nostri prodotti altamente tecnologici all’interno dello storico stadio Artemio Franchi, fruibili fra poco a tutti gli appassionati viola attraverso l’installazione di uno dei maxischermi ledwall più grandi della Serie A. Ci auguriamo, reciprocamente, di raggiungere insieme grandi successi” ha dichiarato Stefano Nesi, patron di NGM.