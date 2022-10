Uno sguardo agli sponsor della Fiorentina

Per le squadre di calcio le sponsorizzazioni sono un’entrata finanziaria molto importante, che vanno ad aggiungersi ai diritti televisivi, alle vendite di biglietti, al merchandising e alle plusvalenze derivanti dall’acquisto e dalla vendita dei giocatori. Si tratta di un’importante attività che rappresenta mediamente tra il 20% e il 30% degli incassi annuali complessivi dei team della Serie A.

Per le aziende essere presenti sulla maglia di una delle principali squadre del campionato italiano come la Fiorentina è molto importante dal punto di vista delle visibilità. Infatti, il pubblico che il calcio riesce a raggiungere è davvero ampio, sia per quanto riguarda i tifosi allo stadio sia per quanto concerne la platea televisiva, che comprende anche spettatori dall’estero.

Come funzionano le sponsorizzazioni

Le sponsorizzazioni sono regolate da contratti, che possono avere una durata variabile, da una o più stagioni. Inoltre, bisogna dire che in generale le sponsorizzazioni sono di diversi tipi, ma nel mondo del calcio si possono individuare principalmente due tipologie. Da un lato ci sono le sponsorizzazioni tecniche, cioè quelle che coinvolgono i produttori di abbigliamento sportivo, i quali si impegnano a fornire scarpe e magliette alla squadra. Tutti gli articoli sportivi presentano il logo dell’azienda fornitrice, ma solitamente di piccole dimensioni ed in posizione secondaria.

Dall’altro lato ci sono gli sponsor veri e propri, che conferiscono alla squadra un importo in denaro per essere presenti sulle maglie o in altri contesti legati alla squadra, come gli sfondi nelle interviste o nelle conferenze stampa. Tra queste aziende si distingue il cosiddetto “main sponsor”, cioè quello più importante che di solito occupa lo spazio sulla maglia dei giocatori. È proprio di questi sponsor che ci occupiamo in questo articolo e in particolare degli sponsor più importanti e quelli che hanno legato la loro immagine alla Fiorentina per più tempo.

Toyota

Uno degli sponsor storici della Fiorentina nella seconda metà degli anni duemila è stato il celebre produttore di auto Toyota. Il colosso giapponese, che più volte è stato il numero uno al mondo per numero di auto prodotte, è stato presente sulla maglia della Fiorentina per ben sei stagioni consecutive, dal campionato 2004-2005 fino al campionato 2009-2010. In questo arco di tempo lo sponsor tecnico si è alternato tra due marchi sportivi come Adidas (nella stagione 2004-2005) e Lotto per tutte le restanti stagioni.

Mediacom

L’azienda americana di telecomunicazioni Mediacom Communications Corporation è lo sponsor della Fiorentina nel corso della attuale stagione 2022-23 e ricopre il ruolo di main sponsor a partire dalla stagione 2019-20. Si tratta del secondo rapporto di sponsorizzazione più longevo ed è probabilmente destinato a continuare in futuro, dal momento che l’azienda è di proprietà del presidente della squadra Rocco Commisso. Mediacom rappresenta l’ottava azienda per dimensioni nel settore della TV via cavo. Lo sponsor tecnico nelle ultime stagioni è sempre stato il marchio di abbigliamento sportivo italiano Kappa.

Opel

Tra gli sponsor più importanti della Fiorentina negli anni Ottanta c’è sicuramente il marchio automobilistico Opel, che è stato main sponsor dal campionato 1983-84 fino al campionato 1985-86. Il logo della Casa tedesca appariva in evidenza su una striscia bianca e lo sponsor tecnico in questo periodo era il marchio italiano di abbigliamento Ennerre, oggi non più presente sul mercato (ha cambiato nome in Ennedue).

Mazda

Saltando in avanti nel tempo di qualche decennio arriviamo alla sponsorizzazione di un altro importante produttore di automobili: Mazda. La Casa giapponese è stata sulla maglia della Fiorentina per tre anni, dalla stagione 2011-12 fino alla stagione 2013-14. Durante questi campionati lo sponsor tecnico della squadra viola è stata la marca spagnola di abbigliamento sportivo Joma.

Sammontana

Un altro sponsor storico dei viola è la Sammontana, famoso produttore di gelati ed in particolare del cornetto. Il contratto è durato tre anni dal 1994 al 1997. Il legame con la Fiorentina è stato particolarmente importante vista l’origine toscana del marchio, che è stato fondato ad Empoli nel 1948. Gli sponsor tecnici durante gli anni della sponsorizzazione Sammontana sono stati due: il marchio tedesco di abbigliamento sportivo Uhlsport durante la stagione 1994-95 e l’americana Reebok nei campionati 1995-96 e 1996-97.

Crodino

Anche la celebre bevanda analcolica Crodino è stata per tre anni sulle maglie della Fiorentina, in particolare dal campionato 1986-87 fino alla stagione 1988-89. Lo sponsor tecnico per tutto questo periodo è stato il marchio italiano Ennedue.

Nintendo

Chi non ricorda Batistuta esultare indossando la maglia con lo sponsor Nintendo? La celebre azienda giapponese produttrice di videogiochi, tra cui il famosissimo Supermario, è stata il main sponsor dei viola per due stagioni alla fine degli anni Novanta, più precisamente i campionati 1997-98 e 1998-99. Per quanto riguarda lo sponsor tecnico, in questo periodo era il marchio italiano di abbigliamento Fila.

7Up

Sempre negli anni ’90 un altro sponsor importante per la Fiorentina è stata la bevanda gassata americana “7 Up”. Il soft drink è stato presente sulla maglia della squadra per due stagioni, dal 1992-93 al 1993-94. Gli sponsor tecnici in questo biennio sono stati due, prima l’italiana Lotto e successivamente la tedesca Uhlsport.

Betclick

Alla metà degli anni Dieci è stato raggiunto l’accordo di sponsorizzazione con la società di scommesse online Betclick. In questo senso, la squadra viola è stata tra le più innovative in questo senso, essendo tra le prime ad avere come sponsor una delle principali piattaforme di gioco online, le quali offrono ai tifosi diverse possibilità di intrattenimento e anche varie promozioni come i bonus senza deposito per i casinò. A partire dal 2018, con il cosiddetto “Decreto Di Maio”, questo tipo di sponsorizzazioni non sono più possibili in Italia.

La Nazione, Fondiaria Sai, Folletto e Save The Children

Un biennio è durata anche la sponsorizzazione del quotidiano La Nazione, dal 1989-90 al 1990-91, e della compagnia assicurativa Fondiaria Sai. Solo un anno invece per il marchio di prodotti per la pulizia della casa Folletto e per l’organizzazione umanitaria Save the Children.