50 tifosi della Fiorentina ieri sera hanno cambiato il nome della maglia da Vlahovic a Cabral

Come scrive questa mattina La Repubblica, ieri sera 50 tifosi viola si sono recati nello store della Fiorentina e hanno cambiato il nome della maglia da Vlahovic a Cabral al costo di 20 euro. Un segno di come i tifosi viola hanno voglia di ripartire senza pensare troppo al passato con un brasiliano in più nel proprio attacco. Anche allo stadio, Vlahovic è stato quasi del tutto ignorato mentre Cabral è stato invaso da tanto affetto anche nel riscaldamento quando ogni tiro del brasiliano veniva accolto da boati. Non è mancata nemmeno la stilettata dello speaker della Fiorentina che all’annuncio delle formazioni ha aperto con la frase “Qualcuno dice fino alla fine ma per noi la fine non ci sarà mai perchè noi siamo Firenze”. Insomma, il popolo viola è pronto per ripartire, sperando che i risultati possono tornare quelli del girone di andata.