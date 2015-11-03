Notizie Cavalli Fiorentina

Se n'è andato all'età di 83 anni il grande stilista e celebre tifoso viola Roberto Cavalli
12 aprile 2024 21:36
Nardella furioso: "E' inaccettabile la chiusura dello stabilimento di Cavalli a Sesto Fiorentino"
21 aprile 2020 20:49
Scoppia la pace tra Cavalli e i Della Valle, la causa si chiude con una donazione alla fondazione Astori
27 settembre 2019 19:03
Cavalli: "Commisso un'altra storia rispetto ai Della Valle, dà la carica a Firenze. Voglio conoscerlo..."
23 settembre 2019 18:07
Cavalli: "Non esiste futuro per la Fiorentina. E' di Firenze ma i DV non la venderanno mai"
15 aprile 2019 15:45
Com’è cambiato il mondo: lo scorso anno la Fiorentina veniva messa in vendita. Oggi la dirigenza...
25 giugno 2018 23:42
Cavalli: " Andrea ti stimo, ma perchè lunedì mi porti in tribunale?
22 aprile 2018 15:10
Ancora Cavalli: "Non chiedetemi più di comprare la Fiorentina, non posso farlo. Vorrei aiutare i tifosi viola"
26 giugno 2017 13:31
Cavalli risponde dopo la querela: "La mia passione è morta. Mi scuso con la società, ho esagerato"
26 giugno 2017 13:14
Cavalli contro Della Valle? La Fiorentina querela: "Dichiarazioni volgari e diffamatorie"
25 giugno 2017 19:46
Cavalli: "Vi spiego perché non ho comprato la Fiorentina. Ho notizie brutte dai Della Valle"
23 giugno 2017 19:36
Cavalli: "Ai DV non frega nulla della viola, so che vogliono vendere. M'interessai a comprare ma.."
23 maggio 2017 14:09
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