Cavalli: "Non esiste futuro per la Fiorentina. E' di Firenze ma i DV non la venderanno mai"
Questo il post su Twitter dell'imprenditore Cavalli:“Buona settimana! Per me è un po’ triste, sono troppo influenzato dalla Fiorentina. È PENOSA! Non esiste futuro! NON È GIUSTO. La FIORENTINA APPARTI...
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2019 15:45
Questo il post su Twitter dell'imprenditore Cavalli:
“Buona settimana! Per me è un po’ triste, sono troppo influenzato dalla Fiorentina. È PENOSA! Non esiste futuro! NON È GIUSTO. La FIORENTINA APPARTIENE A FIRENZE…adesso non vale niente e i sig. Presidenti non la venderanno mai”.