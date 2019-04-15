Cavalli: "Non esiste futuro per la Fiorentina. E' di Firenze ma i DV non la venderanno mai"

Questo il post su Twitter dell'imprenditore Cavalli:“Buona settimana! Per me è un po’ triste, sono troppo influenzato dalla Fiorentina. È PENOSA! Non esiste futuro! NON È GIUSTO. La FIORENTINA APPARTI...

A cura di Redazione Labaroviola 15 aprile 2019 15:45

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