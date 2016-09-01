Cavalli tuona: "I Della Valle non stimano Firenze, comprato solo riserve di altri. Non c'è rispetto"

Il famosissimo stilista grande tifoso viola attacca: "Caro Batistuta, ai tuoi tempi era un'altra Fiorentina. Ad Alonso dico...

Il mercato è finito e i tifosi viola non sono affatto contenti dell'operato della società, ha voluto manifestare la propria insoddisfazione anche il noto stilista Roberto Cavalli grande tifoso viola, postando su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Gabriel Omar Batistuta, bandiera della Fiorentina. Questo il post di Roberto Cavalli: "Il viola ai tempi tuoi Bati era un colore acceso e vincente. Oggi con un presidente che non stima Firenze, noi fiorentini non possiamo essere felici, incominciamo il campionato con le riserve degli altri squadre, colgo l'occasione per mandare un abbraccio e saluto a Alonso che ci ha lasciati. #fiorentina #tifosi #love #viola 💜"