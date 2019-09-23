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Cavalli: "Commisso un'altra storia rispetto ai Della Valle, dà la carica a Firenze. Voglio conoscerlo..."

Il celebre stilista fiorentino Roberto Cavalli ha parlato di Rocco Commisso a Il brivido sportivo. Ecco le sue dichiarazioni: "Vorrei conoscerlo presto perché mi sembra un personaggio molto simpatico....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2019 18:07
Cavalli: "Commisso un'altra storia rispetto ai Della Valle, dà la carica a Firenze. Voglio conoscerlo..." -
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Il celebre stilista fiorentino Roberto Cavalli ha parlato di Rocco Commisso a Il brivido sportivo. Ecco le sue dichiarazioni: "Vorrei conoscerlo presto perché mi sembra un personaggio molto simpatico. Non è un fiorentino, ma vuole regalare uno stadio nuovo a Firenze: questo è sintomo di rispetto verso i tifosi e serietà. Con i Della Valle quest'aria non si respirava, mi sono spesso trovato in diatriba con loro e lo so bene. Commisso dà la carica a questa città, è tutta un'altra storia".

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