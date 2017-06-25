Cavalli contro Della Valle? La Fiorentina querela: "Dichiarazioni volgari e diffamatorie"

La Fiorentina ha deciso di querelare lo stilista Roberto Cavalli dopo l'ultimo attacco rivolto ai Della Valle e alla dirigenza, a partire dal dg dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Il club viola, rite...

La Fiorentina ha deciso di querelare lo stilista Roberto Cavalli dopo l'ultimo attacco rivolto ai Della Valle e alla dirigenza, a partire dal dg dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Il club viola, ritenendo tali dichiarazioni ''volgari e diffamatorie'' ha incaricato i propri legali di presentare immediata querela per diffamazione contro Cavalli al fine di tutelare la proprietà e la società nelle sedi più opportune. Lo stilista attraverso il proprio profilo Instagram aveva lanciato due giorni fa dure critiche all'operato dei Della Valle. E non è stata la prima volta: già in un recente passato non sono mancati botta e risposta fra lo stesso Cavalli e i proprietari viola.

Fonte: Ansa