Cavalli: "Vi spiego perché non ho comprato la Fiorentina. Ho notizie brutte dai Della Valle"
Corvino sta smantellando la squadra, è complice dei Della Valle. Stanno facendo solo i loro interessi e del calcio non gli importa nulla" Roberto Cavalli si sfoga su Instagram
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 19:36
Lo stilista di livello mondiale e grande tifoso viola Roberto Cavalli si è sfogato su Instagram per la situazione dela Fiorentina. Queste le sue parole:
Il post di Roberto Cavalli su Instagram (Parte 1)