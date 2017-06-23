Cavalli: "Vi spiego perché non ho comprato la Fiorentina. Ho notizie brutte dai Della Valle"

Corvino sta smantellando la squadra, è complice dei Della Valle. Stanno facendo solo i loro interessi e del calcio non gli importa nulla" Roberto Cavalli si sfoga su Instagram

A cura di Redazione Labaroviola 23 giugno 2017 19:36

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