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Cavalli: "Vi spiego perché non ho comprato la Fiorentina. Ho notizie brutte dai Della Valle"

Corvino sta smantellando la squadra, è complice dei Della Valle. Stanno facendo solo i loro interessi e del calcio non gli importa nulla" Roberto Cavalli si sfoga su Instagram

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 19:36
Cavalli: "Vi spiego perché non ho comprato la Fiorentina. Ho notizie brutte dai Della Valle" -
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Lo stilista di livello mondiale e grande tifoso viola Roberto Cavalli si è sfogato su Instagram per la situazione dela Fiorentina. Queste le sue parole:

Il post di Roberto Cavalli su Instagram (Parte 1)

Il post di Roberto Cavalli su Instagram (Parte 1)
Il post di Roberto Cavalli su Instagram (Parte 2)

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