Se n’è andato all’età di 83 anni il grande stilista e celebre tifoso viola Roberto Cavalli

Si è spento oggi a Firenze, dopo una lunga malattia, il celebre stilista e tifoso della Fiorentina Roberto Cavalli. Al suo fianco come negli ultimi 15 anni la sua compagna Sandra Berrgman. Cavalli lascia un vuoto enorme nel mondo della moda e dello stile, essendo stato un icona del settore con la creazione negli anni’70 di un’azienda a suo nome ceduta poi nel 2015. Inoltre, lo si ricorda come un grande tifoso viola e nel 2002 fu vicino ad acquistare la squadra, ma venne anticipato dai Della Valle con i quali nel 2017 ebbe dei contrasti che portarono ad una querela nei suoi confronti. I tifosi gli chiesero spesso di acquistare la squadra rispondendo a “Radio Blu”: ” Però da qui in avanti non scrivete più: Comprala te. Non posso comprare la Fiorentina. Ho chiuso la mia ditta, non lavoro più da 3-4 anni perché le cose non mi andavano bene. Ieri ho chiamato mia moglie, che ha mantenuto tanti rapporti importanti con grandi e ricchissimi personaggi, le ho detto: “Dammi una mano, vorrei tanto aiutare i tifosi viola”. Lei ha risposto: “Sarà difficile, più facile possa trovare qualcuno attraverso degli arabi”. Ma non ne sarei felice sinceramente”.

lo riporta Tuttomercatoweb