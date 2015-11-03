Notizie Fiore Fiorentina

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Fiore consiglia: "La Fiorentina non deve pensare alla Conference, bisogna raggiungere la salvezza"

11 dicembre 2025 16:36

Fiore: "Nicolussi Caviglia è un equilibratore ed è molto forte, Fagioli ha problemi caratteriali"

04 ottobre 2025 20:29

Fiore: “A Firenze giocai tutte le partite. Riscatto? Scoppiò Calciopoli e alla Fiorentina c’era incertezza”

17 aprile 2025 09:06

Fiore: "In viola un'annata bellissima, poi Calciopoli cancellò tutto il buono che avevamo fatto come gruppo"

10 aprile 2025 12:55

Fiore: "In difesa manca solidità. Cataldi è migliorato, dà sempre il massimo e ha personalità"

19 settembre 2024 14:44

Fiore: "Fiorentina-Lazio? Lazio presa a pallonate, la Fiorentina l'ha dominata in lungo ed in largo alla grande"

28 febbraio 2024 14:11

Fiore esalta Saponara: "Vede calcio come pochi altri in Italia. Non ha avuto la carriera che meritava"

26 aprile 2022 14:41

Fiore: "Vlahovic? Braccio di ferro contropruducente. Condivido la linea morbida"

11 ottobre 2021 21:59

Fiore: "La dirigenza della Fiorentina deve trovare una sua identità. Vlahovic-Toni? Paragone azzardato"

26 luglio 2021 22:57

Fiore: "Commisso ha sbagliato il progetto tecnico. Serve un allenatore per creare un progetto ambizioso"

17 gennaio 2021 22:48

Fiore: "Lazio più forte della Fiorentina, domenica ha tutto da perdere. Viola sorpresa del campionato"

05 ottobre 2018 18:47

Il doppio ex Fiore: "Astori portava dentro valori importanti. Non cercava le copertine, era una gran bella persona"

16 marzo 2018 10:18

Fiore: "ADV nei primi anni era molto vicino alla squadra, a Firenze c'è un bel progetto"

28 novembre 2017 19:51

Fiore: ''Fiorentina cantiere aperto, i tifosi devono avere pazienza. Il trequartista? Non esiste più''

13 settembre 2017 17:52

L'ex giocatore della Fiorentina Stefano Fiore indagato per omicidio colposo

21 aprile 2017 12:11

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