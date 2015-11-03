Notizie Fiore Fiorentina

Fiore consiglia: "La Fiorentina non deve pensare alla Conference, bisogna raggiungere la salvezza"
11 dicembre 2025 16:36
Fiore: "Nicolussi Caviglia è un equilibratore ed è molto forte, Fagioli ha problemi caratteriali"
04 ottobre 2025 20:29
Fiore: “A Firenze giocai tutte le partite. Riscatto? Scoppiò Calciopoli e alla Fiorentina c’era incertezza”
17 aprile 2025 09:06
Fiore: "In viola un'annata bellissima, poi Calciopoli cancellò tutto il buono che avevamo fatto come gruppo"
10 aprile 2025 12:55
Fiore: "In difesa manca solidità. Cataldi è migliorato, dà sempre il massimo e ha personalità"
19 settembre 2024 14:44
Fiore: "Fiorentina-Lazio? Lazio presa a pallonate, la Fiorentina l'ha dominata in lungo ed in largo alla grande"
28 febbraio 2024 14:11
Fiore esalta Saponara: "Vede calcio come pochi altri in Italia. Non ha avuto la carriera che meritava"
26 aprile 2022 14:41
Fiore: "Vlahovic? Braccio di ferro contropruducente. Condivido la linea morbida"
11 ottobre 2021 21:59
Fiore: "La dirigenza della Fiorentina deve trovare una sua identità. Vlahovic-Toni? Paragone azzardato"
26 luglio 2021 22:57
Fiore: "Commisso ha sbagliato il progetto tecnico. Serve un allenatore per creare un progetto ambizioso"
17 gennaio 2021 22:48
Fiore: "Lazio più forte della Fiorentina, domenica ha tutto da perdere. Viola sorpresa del campionato"
05 ottobre 2018 18:47
Il doppio ex Fiore: "Astori portava dentro valori importanti. Non cercava le copertine, era una gran bella persona"
16 marzo 2018 10:18
Fiore: "ADV nei primi anni era molto vicino alla squadra, a Firenze c'è un bel progetto"
28 novembre 2017 19:51
Fiore: ''Fiorentina cantiere aperto, i tifosi devono avere pazienza. Il trequartista? Non esiste più''
13 settembre 2017 17:52
L'ex giocatore della Fiorentina Stefano Fiore indagato per omicidio colposo
21 aprile 2017 12:11
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