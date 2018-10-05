Fiore: "Lazio più forte della Fiorentina, domenica ha tutto da perdere. Viola sorpresa del campionato"

Stefano Fiore, ex di Lazio e Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Quando perdi il derby ci sono ripercussioni sulla squadra e la pressione si sente. A Francoforte si è visto che...

Stefano Fiore, ex di Lazio e Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Quando perdi il derby ci sono ripercussioni sulla squadra e la pressione si sente. A Francoforte si è visto che la Lazio non ha ancora smaltito la batosta.

Le polemiche di questa settimana su Chiesa rischiano penalizzare la squadra e togliere energie, è ovvio però che i biancocelesti arrivano peggio alla partita. La Lazio ha molto più da perdere, la Fiorentina è una squadra pericolosissima, sta giocando un ottimo calcio e mi aspetto di vedere una squadra spavalda e libera da pressioni che si presenterà a Roma per giocarsela.

La Lazio è nettamente più forte a livello tecnico ma in questo momento sta meglio la Fiorentina. Pioli è l’allenatore ideale per questa piazza e per un gruppo così giovane, non mi aspettavo una partenza così buona ma penso che la Fiorentina possa essere la sorpresa del campionato”