Fiore: “Fiorentina-Lazio? Lazio presa a pallonate, la Fiorentina l’ha dominata in lungo ed in largo alla grande”

L’ex centrocampista offensivo di Lazio e Fiorentina Stefano Fiore ha parlato a Tvplay della partita di lunedì sera tra le sue ex squadre: “Non è stata una partita, la Lazio non ha giocato a calcio perché la Fiorentina l’ha presa a pallonate in tutti i modi. Era sotto per un episodio perché, a volte, capita che attacchi tanto e non segni e poi alla prima subisci, si sa, può capitare. Il calcio è strano. Già nel primo tempo la Fiorentina doveva stare sopra di due gol, la Lazio neanche dopo essere andata in vantaggio ha reagito, vittoria ampiamente meritata. Fiorentina superiore”.