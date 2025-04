Fiore: “A Firenze giocai tutte le partite. Riscatto? Scoppiò Calciopoli e alla Fiorentina c’era incertezza”

Stefano Fiore, ex centrocampista della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “A Firenze nel 2005-2006? Giocai tutte le partite con Prandelli. Avevo perso la Nazionale, feci molto bene, ma non fu sufficiente per andare al Mondiale che poi vincemmo. Riscatto? Il Valencia mi dava in prestito, ma dopo quella stagione voleva tanti soldi. Scoppiò Calciopoli, alla Fiorentina c’era incertezza. Avevo 31 anni. Finii sei mesi al Torino, poi a gennaio a Livorno prima con Arrigoni, poi con Nando Orsi che ora ritrovo al padel”.