Fiore: "In difesa manca solidità. Cataldi è migliorato, dà sempre il massimo e ha personalità"

Stefano Fiore, ex calciatore tra le altre di Lazio e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida di campionato tra viola e biancocelesti. Queste le sue pa...

Stefano Fiore, ex calciatore tra le altre di Lazio e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida di campionato tra viola e biancocelesti. Queste le sue parole:

Sulla situazione De Rossi: “Dispiace, troppo velocemente si mettono da parte gli allenatori. Qui sono sbagliate le tempistiche, sono incomprensibili. De Rossi ha rinnovato per 3 anni a giugno e dopo 4 partite lo mandi via? Il mercato è finito 2 settimane fa, non riesco a capire la scelta nonostante il fattore economico.”

Su Palladino: “Speriamo che a Firenze ci sia pazienza con Palladino. Adesso manca la quadra, l’equilibrio, si è cambiato tanto e ci sta. La solidità difensiva, a prescindere dal modulo, è la base di qualsiasi squadra, ti dà sicurezza. Questo manca alla Fiorentina, ogni partita subisce 2 o 3 gol, quindi diventa complicato vincere. Nonostante i tanti gol la squadra ha perso una sola partita, per ora è andata bene. Adesso Palladino si dovrebbe concentrare su trovare questa solidità, non facendo distinzioni tra difesa a 4 o a 3. L’importante è trovare questa sicurezza.”

Su Cataldi e la Lazio: “Per Cataldi sarà sicuramente una partita speciale, alla Lazio era l’anima biancoceleste insieme a Immobile. Avrà voglia di rivalsa, ma risentirà l’amore per una maglia che ha indossato fino a ieri, proverà tante emozioni. Credo che farà una partita di grande cuore e abnegazione, dà sempre tutto e ha personalità. Con Sarri è cambiato e migliorato, adesso è anche maturato e ha più conoscenze.”

DIFESE A CONFRONTO

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