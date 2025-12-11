Fiore consiglia: "La Fiorentina non deve pensare alla Conference, bisogna raggiungere la salvezza"

Stefano Fiore, ex centrocampista della Fiorentina, invita la Viola a concentrarsi sull'obiettivo salvezza.

L'ex centrocampista della Fiorentina, Stefano Fiore, è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport.

Le sue parole: "Difficile trovare una ragione, i problemi sono tanti e sommati fanno un problemone. Bisogna prenderne atto, evitare di piangersi addosso e non farsi prendere dallo sconforto. Mettere tutto da parte, soprattutto l'io e andare avanti con professionalità. A volte vai in vantaggio e puoi impostare una partita di rimessa, e invece un gol ti paralizza, come è successo contro il Sassuolo".

Sulla Conference: "Si possono creare delle dinamiche fra nuovi e vecchi a volte abbastanza strane, a me è capitato in passato, giocando ogni tre giorni quando le cose non vanno bene. Certo, in coppa c'è subito la possibilità di riscatto, ma in questo momento alla Fiorentina servirebbe la massima concentrazione sul nuovo obiettivo".