Fiore: "La dirigenza della Fiorentina deve trovare una sua identità. Vlahovic-Toni? Paragone azzardato"

Le parole di Stefano Fiore ai microfoni di TMW Radio

Stefano Fiore, ex centrocampista Viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

ITALIANO “Italiano è un profilo assolutamente interessante, Firenze può essere il suo definitivo trampolino. Avrà grande voglia e determinazione, come mentalità mi piace. Da un punto di vista dirigenziale la Fiorentina deve trovare una sua linea guida e una sua identità. Fatte le dovute scelte, si deve andare avanti per un po’ lasciando lavorare con tranquillità chi deve farlo”.

VLAHOVIC-TONI “Il paragone è azzardato e anche un po’ scomodo perché Luca ha fatto la storia a Firenze. Dal punto di vista tecnico, forse, Vlahovic ha qualcosa in più nel gioco lontano dall’area. Toni era un cecchino degli ultimi metri. Sul valore di Vlahovic, comunque, ho pochi dubbi”.

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