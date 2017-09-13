Fiore: ''Fiorentina cantiere aperto, i tifosi devono avere pazienza. Il trequartista? Non esiste più''

A Lady Radio interviene, per parlare di Fiorentina, l'ex viola Stefano Fiore: "La Fiorentina è un cantiere aperto - dice - ed ha tanti giovani in rosa ai quali bisogna concedere tempo. So che i tifosi...

A Lady Radio interviene, per parlare di Fiorentina, l'ex viola Stefano Fiore: "La Fiorentina è un cantiere aperto - dice - ed ha tanti giovani in rosa ai quali bisogna concedere tempo. So che i tifosi viola hanno delle pretese, ma devono portare pazienza. Il trequartista? Oggi non esiste più. Non ci sono giocatori con l'ultimo tocco illuminante, dietro le punte, ma calciatori che hanno più gamba".