Notizie Capitano Fiorentina

Badelj: "Davide era il capitano e compagno perfetto. La lettera letta al suo funerale la conservo a casa mia"
06 marzo 2023 00:05
Nardella: "Non smettiamo mai di portare con noi il ricordo di Davide Astori"
14 agosto 2019 20:06
Pezzella: "Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è stato un anno facile"
31 maggio 2019 14:09
Pezzella continuerà a indossare la fascia di Astori. L'eventuale multa...
21 agosto 2018 09:05
Simeone: "Che shock a Udine, il peggior momento della mia vita. Adesso voglio dare ancora di più per questa maglia..."
31 marzo 2018 11:32
Astori, la maglia viola e la fascia da capitano appoggiate sulla bara del difensore viola
07 marzo 2018 17:28
Pellissier: "Viola simili a noi, altalenanti ma comunque difficili da affrontare. Dimostriamo di essere all'altezza"
23 febbraio 2018 15:18
Astori: "Un onore la fascia da capitano, spero di onorarla come Gonzalo. I vecchi mi aiuteranno..."
14 luglio 2017 21:59
Repubblica, Borja Valero al passo d'addio: il triste destino dei capitani Viola...
20 giugno 2017 11:13
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