Labaro Viola

Notizie Capitano Fiorentina

Badelj: "Davide era il capitano e compagno perfetto. La lettera letta al suo funerale la conservo a casa mia"

06 marzo 2023 00:05

Nardella: "Non smettiamo mai di portare con noi il ricordo di Davide Astori"

14 agosto 2019 20:06

Pezzella: "Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è stato un anno facile"

31 maggio 2019 14:09

Pezzella continuerà a indossare la fascia di Astori. L'eventuale multa...

21 agosto 2018 09:05

Simeone: "Che shock a Udine, il peggior momento della mia vita. Adesso voglio dare ancora di più per questa maglia..."

31 marzo 2018 11:32

Astori, la maglia viola e la fascia da capitano appoggiate sulla bara del difensore viola

07 marzo 2018 17:28

Pellissier: "Viola simili a noi, altalenanti ma comunque difficili da affrontare. Dimostriamo di essere all'altezza"

23 febbraio 2018 15:18

Astori: "Un onore la fascia da capitano, spero di onorarla come Gonzalo. I vecchi mi aiuteranno..."

14 luglio 2017 21:59

Repubblica, Borja Valero al passo d'addio: il triste destino dei capitani Viola...

20 giugno 2017 11:13

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