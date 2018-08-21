Pezzella continuerà a indossare la fascia di Astori. L'eventuale multa...

Come scritto questa mattina dal Corriere Fiorentino, German Pezzella potrebbe continuare a indossare la fascia di Astori

L'imposizione da parte della Lega ai capitani delle squadre di Serie A di portare tutti la stessa fascia al braccio lascia perplesso più di qualche giocatore Tra questi c'è anche German Pezzella, il quale starebbe pensando di trasgredire ed indossare la fascia che qualche mese fa un gruppetto di tifosi donò a lui e a Badelj (allora capitano designato) recante le effigi dei quattro quartieri di Firenze e il ricordo di Davide Astori. In caso di multa, starebbe addirittura prendendo piede nello spogliatoio viola l'idea di una colletta per pagare l'eventuale sanzione. La Fiorentina - scrive ancora il quotidiano - è amareggiata, ma cauta. Nella storia viola, comunque, non sono poche le fasce da capitano divenute poi iconiche: da quella di Gerrard indossata da Pasqual, a quella di Frey, donatagli da Baggio quando diventò buddhista, per finire con quella di Rui Costa con la bandiera portoghese sopra.

A scriverlo è il Corriere Fiorentino