Pezzella: "Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è stato un anno facile"

German Pezzella ha scritto un post sui social: "Un'altra stagione che termina, una stagione personalmente speciale, la prima da capitano. Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è st...

A cura di Redazione Labaroviola 31 maggio 2019 14:09

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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