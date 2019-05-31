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Pezzella: "Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è stato un anno facile"

German Pezzella ha scritto un post sui social: "Un'altra stagione che termina, una stagione personalmente speciale, la prima da capitano. Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è st...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2019 14:09
Pezzella: "Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è stato un anno facile" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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German Pezzella ha scritto un post sui social: "Un'altra stagione che termina, una stagione personalmente speciale, la prima da capitano. Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è stato un anno facile. È un momento di analisi sincera, per crescere da lì e migliorare. Abbraccio a tutti, forza viola!!!

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