Pezzella: "Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è stato un anno facile"
German Pezzella ha scritto un post sui social: "Un'altra stagione che termina, una stagione personalmente speciale, la prima da capitano. Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è st...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2019 14:09
German Pezzella ha scritto un post sui social: "Un'altra stagione che termina, una stagione personalmente speciale, la prima da capitano. Grazie a tutti coloro che ci hanno sopportato, so che non è stato un anno facile. È un momento di analisi sincera, per crescere da lì e migliorare. Abbraccio a tutti, forza viola!!!