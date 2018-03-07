Astori, la maglia viola e la fascia da capitano appoggiate sulla bara del difensore viola

La maglia viola, quella della sua Fiorentina, e la fascia da capitano: sono lì, appoggiate sulla bara chiusa che ospita Davide Astori, difensore e capitano della Fiorentina. E oggi tutti, passando a t...

A cura di Redazione Labaroviola 07 marzo 2018 17:28

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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