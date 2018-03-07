Astori, la maglia viola e la fascia da capitano appoggiate sulla bara del difensore viola
La maglia viola, quella della sua Fiorentina, e la fascia da capitano: sono lì, appoggiate sulla bara chiusa che ospita Davide Astori, difensore e capitano della Fiorentina. E oggi tutti, passando a t...
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 17:28
La maglia viola, quella della sua Fiorentina, e la fascia da capitano: sono lì, appoggiate sulla bara chiusa che ospita Davide Astori, difensore e capitano della Fiorentina. E oggi tutti, passando a tributare l'ultimo saluto alla camera ardente, prima del funerale di domani, non possono fare a meno di pensarlo con indosso quei colori e quel simbolo.