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Nardella: "Non smettiamo mai di portare con noi il ricordo di Davide Astori"

Questo il commento su Twitter di Dario Nardella sindaco di Firenze dopo la decisione della Lega Calcio di far indossare ai viola la fascia dedicata a DA13: “Una bella notizia: la Fiorentina, su conces...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2019 20:06
Nardella: "Non smettiamo mai di portare con noi il ricordo di Davide Astori" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
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Questo il commento su Twitter di Dario Nardella sindaco di Firenze dopo la decisione della Lega Calcio di far indossare ai viola la fascia dedicata a DA13: “Una bella notizia: la Fiorentina, su concessione della Lega Calcio, potrà continuare a usare la fascia DA13 di Davide Astori. Non smettiamo mai di portare con noi il ricordo del nostro Capitano“.

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