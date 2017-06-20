Repubblica, Borja Valero al passo d'addio: il triste destino dei capitani Viola...

Nell'edizione odierna di Repubblica non mancano nuovi spunti e considerazioni riguardo la telenovela Borja Valero. Il quotidiano nazionale infatti, mette in evidenza come, nel corso degli ultimi vent'...

Nell'edizione odierna di Repubblica non mancano nuovi spunti e considerazioni riguardo la telenovela Borja Valero. Il quotidiano nazionale infatti, mette in evidenza come, nel corso degli ultimi vent'anni, i capitani della Fiorentina siano accomunati dallo stesso, triste destino. Ai tempi della C2 toccò a Di Livio, successivamente nell'era Della Valle si susseguirono Ujfalusi, Dainelli e Frey, ceduti rispettivamente ad Atletico Madrid il primo e Genoa gli altri due. In tempi più recenti è toccato a Pasqual, seguito a ruota da Gonzalo Rodriguez. L'augurio è che l'ultimo della lista, Borja Valero, possa scrivere una storia diversa...