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Radio Bruno, col Sassuolo Saponara per Sottil. Venuti e Amrabat fanno riposare Torreira e Odriozola?

Italiano pensa a un turn over moderato per la gara col Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2022 13:42
Radio Bruno, col Sassuolo Saponara per Sottil. Venuti e Amrabat fanno riposare Torreira e Odriozola? - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il Pentasport di Radio Bruno ha fatto il punto sulla formazione in vista del Sassuolo. Italiano pensa a delle rotazioni visti i tre turni che la Fiorentina dovrà affrontare in una settiamana. Torna Terracciano titolare in porta dopo la tonsillite. In difesa c'è Milenkovic squalificato, quindi giocheranno Igor e Quarta. A sinistra confermato Biraghi e a destra a sorpresa dovrebbe riposare Odriozola e giocare Venuti. A centrocampo Amrabat parte leggermente favorito riposa Torreira. Piatek partirà ancora una volta titolare, riposa Sottil e torna Saponara a destra confermato Nico Gonzalez

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