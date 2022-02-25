Radio Bruno, col Sassuolo Saponara per Sottil. Venuti e Amrabat fanno riposare Torreira e Odriozola?

Italiano pensa a un turn over moderato per la gara col Sassuolo

Il Pentasport di Radio Bruno ha fatto il punto sulla formazione in vista del Sassuolo. Italiano pensa a delle rotazioni visti i tre turni che la Fiorentina dovrà affrontare in una settiamana. Torna Terracciano titolare in porta dopo la tonsillite. In difesa c'è Milenkovic squalificato, quindi giocheranno Igor e Quarta. A sinistra confermato Biraghi e a destra a sorpresa dovrebbe riposare Odriozola e giocare Venuti. A centrocampo Amrabat parte leggermente favorito riposa Torreira. Piatek partirà ancora una volta titolare, riposa Sottil e torna Saponara a destra confermato Nico Gonzalez

DE MAGISTRIS CRITICA LA RISTRUTTURAZIONE DEL FRANCHI

https://www.labaroviola.com/de-magistris-stadio-prima-di-farmi-dettare-legge-sul-franchi-porterei-la-fiorentina-a-scandicci/166893/