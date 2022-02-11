Commisso ha pronto un accordo con le altre proprietà americane per cambiare il calcio italiano
Secondo il Corriere di Bologna, il presidente viola Commisso ha pronto un accordo con molti altri club per riformare il calcio italiano
Lunedì scorso, a margine delle votazioni per il presidente di Lega Serie A, si è tenuta una riunione dei club con proprietà nordamericana. Come riporta il Corriere di Bologna ci sarebbe un accordo che vede coinvolte Bologna, Fiorentina, Roma, Milan, Genoa, Venezia e Spezia. Tanti i temi sul piatto riguardanti le riforme calcistiche: i fondi, le infrastrutture, i poteri dei procuratori da ridurre, l’idea del salary cap. La volontà è portare nel calcio italiano una ventata di novità, senza stravolgere ma sfruttando l’esperienza sportiva d’oltreoceano per applicarla al sistema calcio italiano.
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