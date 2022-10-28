Bucciantini: "Si parla sempre troppo e di troppe cose intorno alla Fiorentina. Italiano ha migliorato Kouame"

Condivido l'idea di rendere di nuovo sereno l'ambiente: nelle ultime partite si sono visti dei progressi.

Anche Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina, queste le sue dichiarazioni:

"Jovic? Accettiamo l'esultanza quando il nostro attaccante segna, anche perchè in una delle due occasioni ha fatto la sua classica esultanza che utilizzava anche in Germania.

Kouame? È un giocatore forte, dobbiamo cambiare tutti opinione. Sarà la sua spensieratezza, fare vedere che vuole giocare per la Fiorentina, la felicità di essere allenato da un allenatore del genere...Ora però sta migliorando ogni partita, soprattutto tecnicamente e non è la prima volta che un giocatore migliora con mister Italiano.

Barak? Sta faticando sicuramente per il compito che deve fare in campo. Se dovesse migliorare anche lui significherebbe avere un'arma in più anche in fase offensiva. È un giocatore di straordinaria personalità e per questi giocatori c'è bisogno di un po' di tempo.

Dodo? Anche lui è un giocatore che va aspettato perchè è un ruolo particolare. In pratica il terzino di Italiano spesso diventa una mezz'ala.

Situazione Fiorentina? Non voglio passare sempre come positivista ma voglio esserlo perchè sto cogliendo questo dalle ultime uscite della Fiorentina."

FINALMENTE JOVIC?

https://www.labaroviola.com/e-il-mese-di-jovic-nessun-calciatore-della-serie-a-ha-fatto-piu-gol-del-serbo-ad-ottobre/190504/