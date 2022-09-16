Bucciantini: "Jovic e Cabral devono trovare soluzione a loro stessi. Ikonè? Italiano voleva Berardi"

Day after in casa Fiorentina dopo la brutta sconfitta contro il Basaksehir, ne ha parlato Marco Bucciantini

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina dopo l'umiliazione contro il Basaksehir, le sue parole:

"Jovic e Cabral devono trovare una soluzione a loro stessi, con Italiano la Fiorentina ogni tanto ha sbagliato una partita come è accaduto lo scorso anno, adesso invece è in un momento difficile fatto di tante difficoltà, in un momento difficile si scelgono gli uomini, Italiano deve tirarsi fuori da questo momento difficile. Non tutte le partite sono uguale, la partita contro il Riga sarebbe dovuta finire tanto a poco, quella partita avrebbe dato umore e punti che adesso sarebbe stati utili, è un rimpianto quella gara.

Italiano è un allenatore importante, che cambia la carriera ai giocatori, molti di questi sono stati probabilmente sopravvalutati, lo scorso anno la Fiorentina ha giocato ogni 3 giorni quando c'era la Coppa Italia e abbiamo fatto un figurone. Il problema è che questi attaccanti non stanno rendendo.

Ikonè? Italiano voleva Berardi, poi gli è stato preso Ikonè perchè c'era la richiesta di un sinistro che giocasse a destra. La Fiorentina fino ad ora ha fatto delle partite bellissime, il Napoli non ha mai fatto fatica come contro la Fiorentina, idem la Juventus che non è mai stata brutta come a Firenze.

Emergenza in difesa? Domenica cerchiamo di stare 90 minuti nell'area del Verona, non li facciamo mai attaccare, lancio questa provocazione, non possiamo aver perso la bellezza di questa Fiorentina"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL BASAKSEHIR

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