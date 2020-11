Amelia: “Terracciano meriterebbe una maglia da titolare, è sempre pronto quando viene chiamato in causa”

Marco Amelia, ex portiere del Milan e della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

PRANDELLI “Quando Prandelli arrivò a Parma la sua grande capacità fu quella di tenere tutto l’ambiente unito in un momento difficile come il crac della Parmalat. Eravamo un’ottima squadra e lui ci ha permesso di lottare per un posto in Champions League in una situazione veramente difficile. Io ero giovane, ma mi ha dato lo stesso grande considerazione giorno dopo giorno, essendo molto attento anche alla mia crescita umana. Sono sicuro che riuscirà a tenere tutti uniti anche alla Fiorentina in questo momento difficile. Conoscendo l’ambiente, Prandelli è l’allenatore perfetto per strutturare una società che ha voglia di far bene. Quando ho sentito che la Fiorentina stava pensando al cambio allenatore e si parlava delle difficoltà della squadra ho pensato subito a lui”.

BONAVENTURA “La sua esperienza aiuterà i tanti giovani in rosa. La Fiorentina ha una rosa piena di giovani di qualità, giocatori come Bonaventura e Ribery possano fare in modo che i giovani alzino il loro livello dal punto di vista mentale, anche e soprattutto quando i risultati non vengono. Jack sarà importante non solo in campo, perché ha qualità assolute, ma anche all’interno dello spogliatoio”.

MILAN “I rossoneri stanno facendo molto bene, però i viola hanno voglia di dimostrare di essere una buona squadra. Mi aspetto una gara molto strategica, però vista la tanta qualità in campo mi aspetto che la gara si accenda anche sui singoli”.

VLAHOVIC “A me piace. Dal punto di vista fisico e tecnico, è uno di quei giocatori che apprezzo. E’ molto forte fisicamente, ha voglia di dimostrare vista anche la giovane età e che ha fatto anche vedere cose molto importanti. Se riuscirà a trovare la sua dimensione potrà scrivere qualcosa di importante per la sua carriera”.

DRAGOWSKI-TERRACCIANO “Due ottimi portieri. Dragowski dimostra di poter tranquillamente stare nel campionato italiano da ormai diversi anni, Terracciano dimostra di meritare una maglia da titolare perché ogniqualvolta è stato chiamato in causa ha fatto bella figura. La porta della Fiorentina è in ottime mani”.

