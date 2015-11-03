Notizie Fiorentina Viktoria Plzen Fiorentina

Calvarese: "Il giallo a Nico non l'ho capito, nessun eccesso di esultanza. Non sono errori da Manzano"
20 aprile 2024 13:32
Pradè: "Felice per la famiglia di Joe, questa vittoria è tutta per lui. Il presidente Commisso era felicissimo"
18 aprile 2024 23:31
Nico Gonzalez: "Felice di esser tornato al gol, abbiamo dato tutto in campo. Ora testa alla Salernitana"
18 aprile 2024 22:59
Biraghi: "Bella serata per Firenze e per la famiglia di Joe. Non abbandoniamo il campionato, lottiamo"
18 aprile 2024 22:48
Kouamé: "Dovevamo essere pazienti. Oggi ha segnato Nico, ma arriverà anche il mio momento"
18 aprile 2024 22:36
Milenkovic: "Dobbiamo sfruttare subito le occasioni. In difesa attenti e concentrati come all'andata"
18 aprile 2024 18:36
Italiano: "Bonaventura ha la caviglia gonfia. Con più velocità ed intraprendenza possiamo fare male"
18 aprile 2024 18:21
Bonaventura neanche in panchina per problema alla caviglia. Anche Nzola out per motivi personali
18 aprile 2024 17:55
TMW: "Belotti e la macumba sugli attaccanti della Fiorentina. Il Gallo oggi avrà un'altra chance"
18 aprile 2024 12:03
L'allenatore del Viktoria Plzen torna sull'andata: "La Fiorentina è il Barcellona d'Italia. Non abbiamo visto palla"
16 aprile 2024 19:33
Archivio