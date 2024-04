Biraghi: “Bella serata per Firenze e per la famiglia di Joe. Non abbandoniamo il campionato, lottiamo”

Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Viktoria Plzen. Le sue parole:

“Più passa il tempo e più salgono i pensieri negativi. Abbiamo preso pali, traverse, poi le parate del portiere. Questa vittoria è il giusto premio per quello che stiamo facendo e il secondo anno consecutivo siamo in semifinale sia di Conference, sia di Coppa Italia. In campionato non meritiamo il decimo posto. Bella serata per Firenze e per la famiglia di Joe, che era presente. Il campionato non lo abbandoniamo, siamo ancora in continua lotta per cercare di avanzare in classifica, perché siamo la Fiorentina”.

